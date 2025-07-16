ЦПД спростував новий фейк РФ про “брудну бомбу” в Україні

Російська пропаганда знову поширює ІПСО про те, що начебто Україна намагається створити брудну атомну бомбу.

Про це повідомляють у ЦПД.

Азаров поширює фейк про “брудну бомбу “

Цього разу цю тезу озвучив колишній прем’єр-міністр України зрадник Микола Азаров, який переховується в Росії.

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Він заявив, що Україна, мовляв, здатна виготовити таку зброю через наявність ядерних відходів.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, основна мета подібних заяв – посіяти страх серед міжнародної спільноти, нав’язуючи фейковий образ України як джерела терористичної загрози.

– Метою таких заяв є залякування міжнародної спільноти вигаданими загрозами та нав’язуванням брехливого наративу про “український тероризм”. Подібні фантазії ворожа пропаганда регулярно озвучує, починаючи з 2022 року, – йдеться у повідомленні.

У 1994 році Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, підписавши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Всі радіоактивні матеріали в країні зберігаються відповідно до міжнародних стандартів.

До того ж інспектори МАГАТЕ мають повний доступ до українських ядерних об’єктів і не виявили жодних порушень.

Пропагандистський фейк про “брудну бомбу” використовується Кремлем як інструмент виправдання власної агресії проти України та воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, – зазначають у ЦПД.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації представив прогноз основних інформаційних загроз на другу половину місяця.

За оцінкою аналітиків, у найближчі тижні очікується активізація ворожих інформаційних атак у кількох напрямках.

Їхня мета – дестабілізувати ситуацію в Україні, посіяти паніку серед населення, підірвати довіру до державних інституцій та послабити міжнародну підтримку нашої країни.

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