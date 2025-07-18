Що відомо про гранти на навчання у вишах та скільки студентів отримали гроші у 2025 році

Міністерство освіти і науки повідомило про завершення перерахування коштів державних грантів на здобуття вищої освіти для студентів першого курсу до спеціальних фондів закладів вищої освіти.

Що таке гранти на навчання в Україні 2025 та що відомо про кількість отримувачів — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гранти на навчання у вишах: що це та кому надаються

Вперше було запроваджено експериментальний проєкт щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти у 2024 році. Його метою є надання фінансової підтримки громадянами України для здобуття вищої освіти.

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Взяти участь в реалізації експериментального проєкту можуть заклади та здобувачі освіти.

Варто відзначити, що таку допомогу можна використати лише для оплати за навчання в певному закладі освіти. Використати кошти з іншою метою або перевести їх в готівку — не можна.

Вимоги для отримання грантів на навчання 2025

У 2025 році змінилися правила отримання грантів для студентів-контрактників. У разі відмови від бюджетного місця після розподілу, вступник автоматично втрачає право отримати грант на навчання за контрактом, навіть за високих результатів НМТ.

У цьому році для отримання гранту студентам, що вступають на контракт на спеціальності, які мають особливу підтримку, буде достатньо скласти два предмети НМТ на 140 балів. Це стосується спеціальностей шести галузей знань, зокрема:

Освіта, Безпека та оборона;

Природничі науки математика та статистика;

Транспорт та послуги;

Інженерія, виробництво та будівництво;

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.

Тобто студенти, які вступають на контракт за спеціальностями, які входять до вищезазначених галузей знань, зможуть отримати грант склавши предмети НМТ мінімум на 140 балів. Інші студенти-контрактники зможуть отримати на грант, склавши два предмети НМТ мінімум на 150 балів.

Водночас для висококон’юнктурних спеціальностей (економіка, міжнародні відносини, журналістика, бізнес, адміністрування та право, стоматологія тощо) для отримання гранту необхідно буде набрати як мінімум 170 балів з двох предметів НМТ.

Гранти на навчання у вишах: скільки студентів отримали гроші

Договори про участь у реалізації експериментального проєкту з Міністерством освіти і науки уклали 196 закладів вищої освіти різних форм власності та сфер управління.

МОН перерахувало кошти для надання державних грантів до спеціальних фондів закладів вищої освіти. Розподіл виглядає наступним чином:

143 924 498 грн — перший платіж (50% щорічного гранту) МОН перераховано до 1 грудня 2024 року;

140 766 599 грн — другий платіж (50% щорічного гранту) МОН перераховано до 1 квітня 2025 року.

У 2024-2025 навчальному році отримати державний грант на здобуття вищої освіти може 14 190 осіб, з яких 13 179 (93%) вступників підтвердили надання державного гранту на здобуття вищої освіти через мобільний застосунок Дія.

Проте 290 (2%) здобувачам освіти у цьому році було припинено надання державних грантів. Це пов’язано з їхнім відрахуванням, наданням академвідпустки або зміною джерела фінансування.

Джерело: Міністерство освіти і науки України, Оsvita.ua

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