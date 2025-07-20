Україна готує кроки для стягнення $6,9 млрд з РФ за рішеннями арбітражів – Нафтогаз

Після доповіді очільника Нафтогазу Сергія Корецького президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує конкретні кроки для стягнення 6,9 мільярда доларів із Росії відповідно до рішень міжнародних арбітражів.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

Посли отримають доручення стягнути з Росії $6,9 млрд

У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії президент обговорив шляхи виконання арбітражних рішень на користь України.

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На цей час держава має кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму $6,9 млрд.

Зеленський назвав ці рішення абсолютно справедливими, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому та утверджують силу міжнародного права.

— Завтра українські посли отримають відповідні доручення, – заявив президент.

Також глава держави обговорив із керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким підготовку до нового опалювального сезону та домовленості з партнерами в Європі й міжнародними фінансовими організаціями, необхідні для стійкості України.

Президент подякував команді Нафтогазу та всім, хто допомагає, за хороші результати для країни.

За його словами, ці арбітражні рішення стали важливою перемогою України в міжнародно-правовому полі та можуть принести значні кошти до державного бюджету.

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