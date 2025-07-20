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Украина готовит шаги для взыскания $6,9 млрд с РФ по решениям арбитражей — Нафтогаз

Зеленський Володимир
Фото: УНИАН

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к взысканию средств с России по международным арбитражным решениям.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

Послы получат поручение взыскать с России $6,9 млрд

В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии президент обсудил пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины.

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В настоящее время государство имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму $6,9 млрд.

Зеленский назвал эти решения абсолютно справедливыми, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права.

— Завтра украинские послы получат соответствующие поручения, — заявил президент.

Также глава государства обсудил с руководителем Нафтогаза Сергеем Корецким подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и международными финансовыми организациями, необходимые для устойчивости Украины.

Президент поблагодарил команду Нафтогаза и всех, кто помогает, за хорошие результаты для страны.

По его словам, эти арбитражные решения стали важной победой Украины в международно-правовом поле и могут принести значительные средства в государственный бюджет.

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