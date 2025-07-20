Украина готовит шаги для взыскания $6,9 млрд с РФ по решениям арбитражей — Нафтогаз
Владимир Зеленский сообщил о подготовке к взысканию средств с России по международным арбитражным решениям.
Об этом президент написал в своем Telegram-канале.
Послы получат поручение взыскать с России $6,9 млрд
В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии президент обсудил пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины.
В настоящее время государство имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму $6,9 млрд.
Зеленский назвал эти решения абсолютно справедливыми, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права.
— Завтра украинские послы получат соответствующие поручения, — заявил президент.
Также глава государства обсудил с руководителем Нафтогаза Сергеем Корецким подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и международными финансовыми организациями, необходимые для устойчивости Украины.
Президент поблагодарил команду Нафтогаза и всех, кто помогает, за хорошие результаты для страны.
По его словам, эти арбитражные решения стали важной победой Украины в международно-правовом поле и могут принести значительные средства в государственный бюджет.