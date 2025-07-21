Наймасштабніша атака по Івано-Франківську ракетами й Шахедами: є постраждалі
Перші вибухи у Івано-Франківську сьогодні пролунали близько 3:00 години ночі.
Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, а також повідомляється про постраждалих.
Вибухи в Івано-Франківський 21 липня: які наслідки
Російські загарбники здійснили масштабну атаку на Івано-Франківськ та область, застосувавши ударні дрони типу Шахед і балістичні ракети, повідомляє міський голова Руслана Марцінків.
– Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів, – сказав мер.
За його словами, внаслідок ударів пошкоджена інфраструктура у трьох селах громади.
В одному з населених пунктів є поранені, проте їхній стан оцінюється як легкий.
Також Марцінків підкреслив, що ударів було дуже багато, і наразі уточнюються масштаби наслідків в ще двох селах громади.
– Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення, — заявив очільник міста.
Деталі нічної атаки на Івано-Франківськ
Як відомо, минулої ночі війська РФ атакували Україну з повітря дронами-камікадзе, а також запустили крилаті й балістичні ракети.
Перші вибухи в Івано-Франківську пролунали близько 03:00 – працювала система протиповітряної оборони.
Близько 05:30 зафіксовано нову хвилю атаки – область знову атакували дрони, а також наближались ракети, випущені з бомбардувальників Ту-95МС.