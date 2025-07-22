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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Понад 1 тис. хотдогів за 47 хвилин: на АЗК Укрнафта встановили національний рекорд

Рекорд із приготування хот-догів на АЗК Укрнафта

Цими вихідними на АЗК Укрнафта встановили національний рекорд із виготовлення хотдогів. Понад тисячу штук зробили менше ніж за годину під час тематичного фестивалю.

Рекорд із приготування хотдогів на АЗК Укрнафта

Бренд-шефи Mr.Grill приготували понад тисячу хотдогів всього за 47 хвилин. Такий результат офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

– Такого рекорду ще не було в Україні. Він звучить так: Найбільша кількість хотдогів, приготовлених на АЗК за одну годину, – сказала Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України.

Зараз дивляться

Після фіксації рекорду хотдогами пригостили усіх гостей фестивалю. Для клієнтів АЗК хотдог – традиційна, навіть культова страва під час подорожей.

– Мені здається, що без хотдогів АЗК більше неможливий. Люди приїжджають не лише заправитися, вони приїжджають сім’ями, хочуть щось поїсти, випити кави і обов’язково хочуть хотдог. Це вже символ подорожі. Це як традиція така – заїхали на Укрнафту, випили кави, з’їли хотдог і поїхали далі, – зазначила Наталія Хомік, директорка з маркетингу Укрнафти.

До того ж хотдог на АЗК Укрнафта – це не лише перекус, а й донат на допомогу нашим військовим.

Одна гривня з кожного хотдога, кави, літра дизеля чи бензину А-95 Energy йде на збір для 2 корпусу Національної гвардії України Хартія. Мета збору – 100 млн грн. Більшу частину суми – а це майже 70 млн грн на дрони, автівки та інше обладнання – вже зібрали.

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Укрнафта

Фото: Укрнафта

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