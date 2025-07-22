В эти выходные на АЗК Укрнафта установили национальный рекорд по изготовлению хот-догов. Более тысячи штук сделали менее чем за час во время тематического фестиваля.

Рекорд по приготовлению хот-догов на АЗК Укрнафта

Бренд-шефы Mr.Grill приготовили более тысячи хот-догов всего за 47 минут. Такой результат официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

— Такого рекорда еще не было в Украине. Он звучит так: Наибольшее количество хот-догов, приготовленных на АЗК за один час, — сказала Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины.

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После фиксации рекорда хот-догами угостили всех гостей фестиваля. Для клиентов АЗК хот-дог — традиционное, даже культовое блюдо во время путешествий.

— Мне кажется, что без хот-догов АЗК больше невозможен. Люди приезжают не только заправиться, они приезжают семьями, хотят что-то поесть, выпить кофе и обязательно хотят хот-дог. Это уже символ путешествия. Это как традиция такая — заехали на Укрнафту, выпили кофе, съели хотдог и поехали дальше, — отметила Наталья Хомик, директор по маркетингу Укрнафты.

К тому же хот-дог на АЗК Укрнафта — это не только перекус, но и донат на помощь нашим военным.

Одна гривна с каждого хот-дога, кофе, литра дизеля или бензина А-95 Energy идет на сбор для 2 корпуса Национальной гвардии Украины Хартия. Цель сбора — 100 млн грн. Большую часть суммы — а это почти 70 млн грн на дроны, автомобили и другое оборудование — уже собрали.

Фото: Укрнафта

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