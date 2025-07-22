РФ планує витратити на переозброєння близько $1,1 трлн до 2036 року — Буданов

Росія готується до майбутньої масштабної війни і планує до 2036 року витратити на переозброєння близько $1,1 трлн.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов під час панельної дискусії на щорічній нараді послів України Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги.

Буданов про підготовку РФ до майбутньої масштабної війни

Він назвав цю програму озброєння РФ наймасштабнішою з часів розпаду Радянського Союзу.

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— Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни, — наголосив Буданов.

Очільник ГУР нагадав, що в межах військової реформи в Росії уже створено два нові військові округи — Московський і Ленінградський, а також планується формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

– Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, передусім використовуючи для цього свої проксі-сили: ПВК Вагнер та “африканський корпус”, а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу, — розповів Буданов.

Крім того, за його словами, Кремль намагається проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав з метою нав’язати власне бачення майбутнього устрою світу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

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