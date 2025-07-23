Переговори у Стамбулі: українська делегація прибула до Туреччини

Українська делегація уже прибула до Туреччини на переговори у Стамбулі. Очільником делегації став секретар РНБО Рустем Умєров.

Про це повідомляє Суспільне.

Переговори у Стамбулі 23 липня 2025: що відомо

Зазначається, що початок переговорів у Стамбулі запланований на 19:00 23 липня. Наразі в Анкарі відбудуться зустрічі українських делегатів з представниками Туреччини. Далі – переговори у Стамбулі з РФ.

Зараз дивляться

За даними російських ЗМІ, делегація від РФ уже в дорозі. Від РФ очільником став помічник керівника Росії Володимира Путіна Володимир Мединський, який займається цим питанням ще з 2022 року.

Очікується, що сьогоднішні переговори у Стамбулі відбудуться в палаці Чираган у районі Бешікташ, які і минулого разу.

Серед головних цілей перемовин з боку України, згідно з інформацією Офісу президента, – повернення військовополонених та викрадених Росією дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів..

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російські представники їдуть обговорити проєкти меморандумів обох сторін про умови завершення війни.

Сам він при цьому охарактеризував позиції сторін з мирного врегулювання “абсолютно діаметрально протилежними”, а також заявив, що для зустрічі лідерів України та РФ треба, щоб “Київ скасував заборону на переговори з Путіним”.

Який склад української та російської делегацій

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського №539/2025 від 22 липня 2025 року, крім очільника Умєрова, від України у Стамбул їдуть:

радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз;

перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця;

заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький;

заступники начальника Генерального штабу ЗСУ Євгеній Острянський та Олексій Шевченко;

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов;

начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін;

заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов;

заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков;

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов;

представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса.

Таким чином, затверджена кількість делегатів від України становить 14 осіб. Проте очільник делегації Умєров має право на внесення змін до складу за погодженням з президентом. Він може залучити додатково працівників держорганів, підприємств, установ, наукових радників, експертів.

Російський президент Володимир Путін указом від 14 травня 2025 року затвердив такий склад делегації РФ, окрім Мединського:

заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін;

начальник ГРУ Генштабу Ігор Костюков;

заступник міністра оборони Олександр Фомін;

перший заступник начальника управління інформації Генштабу ЗС РФ Олександр Зорін;

заступник начальника управління президента з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобрєєвська;

директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук;

заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Віктор Шевцов.

Зеленський про переговори в Стамбулі

У нічному зверненні від 23 липня президент Зеленський повідомив, що напередодні узгодив із Рустемом Умєровим, що саме має бути аджендою зустрічі та які теми стали ключовими для України.

Раніше він повідомив, що очікує на черговий обмін та звільнення українців, зокрема цивільних та дітей, з російського полону уже сьогодні, 23 липня.

За його словами, у нашій делегації – “усі, хто може говорити щодо кожної необхідної деталі”.

Нагадаємо, 2 червня Україна та Росія провели у Туреччині другий раунд Стамбульських перемовин. Вони тривали понад годину.

У підсумку на той момент очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовились обмінятись полоненими і про репатріацію 6 тис. тіл загиблих військових.

Перший раунд перемовин у Стамбулі відбувся 16 травня.

Джерело: Суспільне, Укрінформ, Офіс президента, ТАСС, Интерфакс

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