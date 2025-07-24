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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Має дві цілі: РФ відправляє викрадених українських дітей на фронт

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Російська Федерація змушує викрадених українських дітей після досягнення 18-річного віку йти на війну проти своєї батьківщини.

Про це повідомляє видання The Times з посиланням на свої джерела серед українських урядовців.

Чому РФ змушує воювати українських дітей

Як стверджують посадовці, Росія має дві цілі під час примусу українців йти на війну.

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Серед них – вирішення питання нестачі живої сили в армії РФ та жорстока форма нової психологічної війни.

Вони розповіли, що останнє є нібито наказом самого російського диктатора Володимира Путіна.

За різними підрахунками, близько 35 тис. українських дітей незаконно вивезено з тимчасово окупованих населених пунктів, зазначають у виданні.

Там додали, що достеменно невідома кількість призваних до російських військ, але може сягати тисячі українців.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд підтвердив, що зараз триває розслідування щодо десятків свідчень про залучення викрадених українських дітей до війни.

За його словами, у цьому питанні йдеться не про поодинокі випадки. Він переконаний, що команда має справу з найбільшим викраденням дітей з часів Другої світової війни. На думку Реймонда, це мобілізація, а не так зване перевиховання.

Вже вдалося ідентифікувати щонайменше 116 установ, які розташовані від тимчасово окупованого Криму до Тихоокеанського узбережжя Росії, де утримують українських дітей.

У виданні зазначили, що коли підлітки виходять з так званих російських таборів перевиховання, тоді їх вже направляють до кадетських шкіл на проходження військових навчань з озброєнням.

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