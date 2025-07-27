Зеленський запровадив нові санкції проти компаній з РФ, Китаю та ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження нових санкцій проти РФ, Китаю та ОАЕ.

Про це йдеться в указі №554/2025 та №555/2025.

Зеленський запровадив нові санкції проти РФ, Китаю та ОАЕ

Перший пакет санкцій торкнеться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії, Китаю, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів.

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В Офісі президента підтвердили: йдеться про боротьбу з тіньовим флотом і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.

Також продовжується робота над санкціями у сфері матеріалів, критичних для російського ВПК.

Застосовані обмеження щодо понад 90 російських компаній і осіб, пов’язаних із видобутком, переробкою та постачанням рідкоземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу.

Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і БПЛА.

Коментар Зеленського щодо нових санкцій

Зеленський наголосив, що максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну.

— Затвердив нові санкційні рішення РНБО. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн, – заявив Зеленський.

За словами президента України, друге санкційне рішення за сьогодні – це санкції проти російського військового виробництва.

Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників.

Раніше Власюк заявляв, що Україна розраховує на те, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ стосуватиметься капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу та фінансових транзакцій.

Уповноважений президента зауважив, що Захід та Україна хочуть глибше розібратися зі способами неконвенційних фінансових транзакцій, які Росія використовує для обходу санкцій: криптовалюти, стейблкоїни.

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