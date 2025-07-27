Зеленський запровадив нові санкції проти компаній з РФ, Китаю та ОАЕ
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження нових санкцій проти РФ, Китаю та ОАЕ.
Про це йдеться в указі №554/2025 та №555/2025.
Зеленський запровадив нові санкції проти РФ, Китаю та ОАЕ
Перший пакет санкцій торкнеться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії, Китаю, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів.
В Офісі президента підтвердили: йдеться про боротьбу з тіньовим флотом і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.
Також продовжується робота над санкціями у сфері матеріалів, критичних для російського ВПК.
Застосовані обмеження щодо понад 90 російських компаній і осіб, пов’язаних із видобутком, переробкою та постачанням рідкоземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу.
Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і БПЛА.
Коментар Зеленського щодо нових санкцій
Зеленський наголосив, що максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну.
— Затвердив нові санкційні рішення РНБО. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн, – заявив Зеленський.
За словами президента України, друге санкційне рішення за сьогодні – це санкції проти російського військового виробництва.
Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників.
Раніше Власюк заявляв, що Україна розраховує на те, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ стосуватиметься капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу та фінансових транзакцій.
Уповноважений президента зауважив, що Захід та Україна хочуть глибше розібратися зі способами неконвенційних фінансових транзакцій, які Росія використовує для обходу санкцій: криптовалюти, стейблкоїни.