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На РФ потрібно натиснути санкціями, щоб уже наступного року війни не було – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Наразі той момент, коли потрібно натиснути на Росію санкціями – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про санкції проти РФ

Президент України розповів про важливі доповіді розвідок. Зокрема, Служба зовнішньої розвідки відзвітувала про ефективність санкцій проти РФ, проти повʼязаних із Росією осіб.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, економічні втрати у ворога дійсно відчутні і надалі будуть ще сильнішими. Президент подякував всім у світі, хто допомагає у процесі санкційного тиску на РФ.

– Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього, – наголосив голова держави.

Зеленський про фронт

Президент України розповів про доповіді по нашому фронту, по наших операціях. Зеленський подякував ЗСУ, СБУ, розвідці за далекобійність.

– Кожен бачить, що українські дрони досягають цілей, – наголосив він.

Крім того, голова держави повідомив, що доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони.

До того ж, Зеленський заслухав доповідь генерала, головкома ЗСУ Олександра Сирського та повідомив, що наразі багато уваги саме до Покровського напрямку. За його словами, є успішні дії наших підрозділів на Сумщині.

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