На ТОТ і в РФ виявлено 176 місць утримання і тортур полонених – Офіс генпрокурора

Сьогодні, 28 липня, коли в Україні вшановують пам’ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні, Офіс Генерального прокурора представив результати розслідування системних військових злочинів РФ проти військовополонених і цивільних осіб.

Жорстоке поводження РФ з полоненими: факти і статистика

Згідно з результатами процесуального керівництва, яке прокурори здійснюють у ряді кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими та цивільними особами (ч. 1, 2 ст. 438 КК України):

понад 11 тис. осіб незаконно утримували в місцях несвободи;

визнано потерпілими: понад 5 тис. військових і понад 5 600 цивільних осіб;

повідомлено про підозру 534 особам;

направлено до суду обвинувальні акти стосовно 365 осіб;

вже 117 засуджено обвинувальними вироками.

– Злочини носили системний характер, ґрунтувалися на дискримінації за національною та мовною ознаками, були сплановані та координовані представниками влади країни-агресора, – йдеться в повідомленні Офісу.

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і в самій РФ виявлено:

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176 стаціонарних місць несвободи;

понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання.

Затриманих систематично катували: били, піддавали електрошоку, застосовували службових собак, душили, підвішували, імітували страту, вдавалися до сексуального насильства. Зафіксовані випадки заподіяння каліцтв, опіків, психологічного знущання.

В ході розслідування злочинів, скоєних в місцях несвободи, повідомлено про підозру більше 45 співробітникам установ Федеральної служби виконання покарань РФ.

Серед підозрюваних – керівники російських СІЗО і колоній (м. Курськ, Старий Оскол, Пакіно), а також начальники установ на ВОТ (Суходольська, Волновахська колонії).

Особливо жахливим залишається масове вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці : в ніч з 28 на 29 липня 2022 року в результаті вибуху загинули щонайменше 50 осіб, ще 140 – отримали поранення.

Керівництву колонії повідомлено про підозру в залишенні поранених без медичної допомоги, що призвело до загибелі ще 9 українських воїнів.

– Ці злочини є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і всіх норм людяності. Вони не мають терміну давності, – зазначили в Офісі Генпрокурора.

У наглядовому органі додали, що розслідування триває – жодне свідчення не буде залишено без уваги. Кожен кат, від безпосереднього виконавця до вищого посадовця, який давав накази або покривав злочини, буде відповідати за законом.

Джерело : Офіс генпрокурора

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