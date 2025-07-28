На ТОТ і в РФ виявлено 176 місць утримання і тортур полонених – Офіс генпрокурора
Сьогодні, 28 липня, коли в Україні вшановують пам’ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні, Офіс Генерального прокурора представив результати розслідування системних військових злочинів РФ проти військовополонених і цивільних осіб.
Жорстоке поводження РФ з полоненими: факти і статистика
Згідно з результатами процесуального керівництва, яке прокурори здійснюють у ряді кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими та цивільними особами (ч. 1, 2 ст. 438 КК України):
- понад 11 тис. осіб незаконно утримували в місцях несвободи;
- визнано потерпілими: понад 5 тис. військових і понад 5 600 цивільних осіб;
- повідомлено про підозру 534 особам;
- направлено до суду обвинувальні акти стосовно 365 осіб;
- вже 117 засуджено обвинувальними вироками.
– Злочини носили системний характер, ґрунтувалися на дискримінації за національною та мовною ознаками, були сплановані та координовані представниками влади країни-агресора, – йдеться в повідомленні Офісу.
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і в самій РФ виявлено:
- 176 стаціонарних місць несвободи;
- понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання.
Затриманих систематично катували: били, піддавали електрошоку, застосовували службових собак, душили, підвішували, імітували страту, вдавалися до сексуального насильства. Зафіксовані випадки заподіяння каліцтв, опіків, психологічного знущання.
В ході розслідування злочинів, скоєних в місцях несвободи, повідомлено про підозру більше 45 співробітникам установ Федеральної служби виконання покарань РФ.
Серед підозрюваних – керівники російських СІЗО і колоній (м. Курськ, Старий Оскол, Пакіно), а також начальники установ на ВОТ (Суходольська, Волновахська колонії).
Особливо жахливим залишається масове вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці : в ніч з 28 на 29 липня 2022 року в результаті вибуху загинули щонайменше 50 осіб, ще 140 – отримали поранення.
Керівництву колонії повідомлено про підозру в залишенні поранених без медичної допомоги, що призвело до загибелі ще 9 українських воїнів.
– Ці злочини є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і всіх норм людяності. Вони не мають терміну давності, – зазначили в Офісі Генпрокурора.
У наглядовому органі додали, що розслідування триває – жодне свідчення не буде залишено без уваги. Кожен кат, від безпосереднього виконавця до вищого посадовця, який давав накази або покривав злочини, буде відповідати за законом.