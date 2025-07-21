Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував черговий фейк російської пропаганди — відео, на якому нібито українського військового з пакетом на голові карають за недостатні грошові внески командиру.

Нове відео пропагандистів: що кажуть у ЦПД

Фахівці Центру протидії дезінформації викрили чергову фейкову постановку російської пропаганди.

Цього разу ворог створив і поширив відео, що демонструє покарання українського військового, якого прив’язали до дерева з пакетом на голові.

За їхньою легендою, командири ЗСУ нібито вдаються до насильства через недостатні грошові внески від підлеглих.

Експерти наголошують, що у ролику, де карають бійця, відсутні розпізнавальні знаки, шеврони, номери підрозділів, обличчя особи, яка зазнала насильства чи бодай одна конкретна деталь, що могла б вказувати на реальні події.

Крім того, геолокацію також не встановлено, що унеможливлює перевірку достовірності.

Розповсюдження таких фейкових відео є частиною масштабної інформаційної операції РФ, спрямованої на підрив довіри до української армії та морального духу суспільства.

Раніше Центр вже викривав спроби дезінформації — зокрема постановне відео, нібито зняте в Павлограді, де співробітники ТЦК затримували чоловіка вдома.

Фахівці закликають українців критично ставитися до схожих вкидів, перевіряти джерела інформації та не поширювати контент, який може бути елементом ворожої інформаційної війни.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Фото: Центр протидії дезінформації

