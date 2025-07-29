Перше застосування FPV-дронів у відкритому морі: ГУР показало відео унікальної операції

Спецпризначенці Головного управління розвідки показали відео, як вперше застосували FPV-дрони у відкритому морі.

Українські розвідники вперше застосували FPV-дрони у відкритому морі: деталі

Ще два роки тому про морські дрони майже ніхто не чув, однак Україна стала першопрохідцем у розробці й бойовому використанні безпілотників.

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Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу Raven Group у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі.

На відео зафіксовано роботу розвідників. Завдяки новому тактичному підходу вдалося придушити вогневі позиції противника, розташовані на захопленій газовидобувній платформі Петро Годованець біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки російські війська зазнали втрат серед особового складу і техніки. Читайте також Від вильоту з фури до удару по літаку: СБУ показала нове відео з операції Павутина

Джерело : ГУР

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