Від вильоту з фури до удару по літаку: СБУ показала нове відео з операції Павутина

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації Павутина, на якому видно зліт із фури одного з FPV-дронів та удар по російському літаку.

Павутина: нове відео від СБУ

На відеозаписі можна відстежити повний шлях одного із українських FPV-дронів від старту з даху модульного будинку до удару по ворожому стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3 на аеродромі Бєлая.

Безпілотник подолав значну відстань та без перешкод залетів на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

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Нагадаємо, 1 червня в рамках спецоперації Павутина СБУ завдала ударів одразу по чотирьох військових аеродромах ворога: Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая. Там росіяни тримають стратегічну авіацію.

Спецоперацією керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість знищеної та пошкодженої техніки перевищує $7 млрд.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

Факти ICTV зібрали головне про операцію СБУ Павутина зі знищення російської стратегічної авіації. Президент Володимир Зеленський розповів, що російські водії вантажівок й гадки не мали, що саме перевозять.

Раніше агентство Reuters із посиланням на західних військових експертів написало, що Росії знадобляться роки на відновлення стратегічних бомбардувальників, знищених 1 червня.

Джерело : СБУ

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