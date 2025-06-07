Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Від вильоту з фури до удару по літаку: СБУ показала нове відео з операції Павутина

Спецоперація Павутина: СБУ показала нове відео
Фото: СБУ

СБУ оприлюднила нове відео зі спецоперації Павутина, на якому видно зліт із фури одного з FPV-дронів та удар по російському літаку.

Павутина: нове відео від СБУ

На відеозаписі можна відстежити повний шлях одного із українських FPV-дронів від старту з даху модульного будинку до удару по ворожому стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3 на аеродромі Бєлая.

Безпілотник подолав значну відстань та без перешкод залетів на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 1 червня в рамках спецоперації Павутина СБУ завдала ударів одразу по чотирьох військових аеродромах ворога: Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая. Там росіяни тримають стратегічну авіацію.

Спецоперацією керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість знищеної та пошкодженої техніки перевищує $7 млрд.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

Читайте також
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Спецоперація Павутина

Факти ICTV зібрали головне про операцію СБУ Павутина зі знищення російської стратегічної авіації. Президент Володимир Зеленський розповів, що російські водії вантажівок й гадки не мали, що саме перевозять.

Раніше агентство Reuters із посиланням на західних військових експертів написало, що Росії знадобляться роки на відновлення стратегічних бомбардувальників, знищених 1 червня.

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

аеродромлітаки РФРосіяСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь