ЗСУ відбивають спроби РФ просуватися: Зеленський про ситуацію у Часовому Яру

Українські підрозділи тримають позиції на фронті, особливо на Покровському напрямку. Найбільша інтенсивність боїв зараз відбувається у Покровську і Добропіллі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1254 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про ситуацію на фронті

За словами Зеленського, він заслухав сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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– Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ і малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто та хочуть там закріпитись. Це російська тактика. Наша на неї відповідь – знищення окупанта, – стверджує президент України.

Сьогодні були російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація, заявив Зеленський.

Він наголосив, що українські підрозділи захищають наші позиції, зрештою відбивають кожну російську спробу просуватися на Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Президент наголосив, що це непросто, але йдеться про захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий, вважає Зеленський.

Зеленський про закон щодо НАБУ і САП

Глава держави подякував усім парламентарям за ухвалення законопроєкту №13533 – тепер уже закону.

– Щойно я підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави, – сказав Зеленський.

Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів і втручань, зокрема завдяки регулярним перевіркам на детекторі брехні для всіх працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або родичів у Росії, зазначив президент.

– Рішення правильне. 331 депутат. Саме так, як потрібно, за основу та в цілому, – звернув увагу він.

Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки та чує своїх громадян, вважає президент.

За його словами, Україна є демократією – у цьому немає жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також поінформують партнерів України про цей закон, наголосив Зеленський.

Зеленський про фінансування Сил оборони і відпустки військовим

Сьогодні ще є дуже важливі рішення – це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, дрони, виплати українським воїнам та рідним бійців, заявив президент.

– Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав. Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним полеглих героїв, – сказав Зеленський.

За його словами, погоджено з військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників, щоб у серпні це запрацювало.

Також ухвалений закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам.

– Ці закони вже є та працюватимуть. Тож цей день справді результативний і відчутний для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси, – резюмував президент.

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