Політолог про закон щодо НАБУ і САП: Буде підтримка партнерів, але вимоги зростуть

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №13533, поданий президентом України Володимиром Зеленським, яким відновлюється незалежність і повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Факти ICTV запитали главу правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолога Володимира Фесенка про те, чи справді законопроєкт №13533 поновлює всі повноваження НАБУ і САП, як це вплине на відносини з Європейським Союзом, що надалі відбуватиметься з військовою та економічною допомогою Україні.

Законопроєкт 13533: які зміни чекають на НАБУ і САП

Документ ініційований главою держави Володимиром Зеленським і спрямований на виправлення суперечливих змін, які раніше фактично підпорядковували антикорупційні органи генеральному прокурору України.

Зараз дивляться

Ухвалення законопроєкту №13533 фактично стало важливим кроком до збереження антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов’язань України перед партнерами.

– Можна зробити висновки з експертних оцінок, які були ще минулого тижня, зокрема з опозиційних кіл. Також найбільш показовий критерій – сьогоднішнє голосування у Верховній Раді, – заявив політолог Володимир Фесенко.

На його думку, якби цей законопроєкт не поновлював незалежність НАБУ і САП, то його не підтримало б Національне антикорупційне бюро України.

– НАБУ підтримало ще минулого тижня. Кривонос (директор НАБУ, – Ред.) про це сказав, що вони брали участь у розробленні цього законопроєкту, і його підтримують. І результати сьогоднішнього голосування – це відповідь на запитання. Понад 300 голосів, зокрема підтримали опозиціонери та представники опозиційних фракцій, – стверджує експерт.