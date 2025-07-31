Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Політолог про закон щодо НАБУ і САП: Буде підтримка партнерів, але вимоги зростуть
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №13533, поданий президентом України Володимиром Зеленським, яким відновлюється незалежність і повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Факти ICTV запитали главу правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолога Володимира Фесенка про те, чи справді законопроєкт №13533 поновлює всі повноваження НАБУ і САП, як це вплине на відносини з Європейським Союзом, що надалі відбуватиметься з військовою та економічною допомогою Україні.
Законопроєкт 13533: які зміни чекають на НАБУ і САП
Документ ініційований главою держави Володимиром Зеленським і спрямований на виправлення суперечливих змін, які раніше фактично підпорядковували антикорупційні органи генеральному прокурору України.
Ухвалення законопроєкту №13533 фактично стало важливим кроком до збереження антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов’язань України перед партнерами.
– Можна зробити висновки з експертних оцінок, які були ще минулого тижня, зокрема з опозиційних кіл. Також найбільш показовий критерій – сьогоднішнє голосування у Верховній Раді, – заявив політолог Володимир Фесенко.
На його думку, якби цей законопроєкт не поновлював незалежність НАБУ і САП, то його не підтримало б Національне антикорупційне бюро України.
– НАБУ підтримало ще минулого тижня. Кривонос (директор НАБУ, – Ред.) про це сказав, що вони брали участь у розробленні цього законопроєкту, і його підтримують. І результати сьогоднішнього голосування – це відповідь на запитання. Понад 300 голосів, зокрема підтримали опозиціонери та представники опозиційних фракцій, – стверджує експерт.
Законопроєкт 13533: як вплине на відносини з ЄС і допомогу Україні
Володимир Фесенко звернув увагу, що партнери України не припиняли фінансування, а лише були попередження про можливість призупинення.
– Я переконаний, що партнери не відмовили б нам у фінансовій підтримці, а тим паче – в постачання зброї, бо йдеться про їхній безпековий інтерес. Програш України у війні означав би величезні проблеми для Європи та неминучу війну вже для них, – стверджує політолог.
За його словами, партнери попередили про те, що Україні необхідно ухвалити законопроєкт №13533 – це зроблено. Безумовно, це позитивний сигнал, вважає експерт.
– Інша річ, після відновлення незалежності НАБУ і САП, я думаю, що подальша саме фінансова економічна допомога з боку ЄС буде обумовлена певними вимогами. Нам ставитимуть домашнє завдання. Виконуємо – буде допомога. Не виконуємо? Поки не буде виконання – не буде нового траншу допомоги. Приблизно така буде ситуація, – припустив Фесенко.
Політолог зазначив, що не буде вже такої ситуації, яка була перші три роки повномасштабної війни, коли Україна могла щось несвоєчасно виконати, але все одно була допомога.
Він вважає, що надалі буде ситуація, як у 2022-2023 роках з вимогами щодо статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
– Нам поставили задання – треба було їх виконувати. Зараз буде така ситуація – ще більш жорстка. Будуть жорсткі вимоги та необхідність їхнього виконання. Але партнерські відносини між Україною і Євросоюзом, безумовно, зберігатимуться. Першочергово воєнна, але також і економічна допомога надаватиметься, – резюмував Володимир Фесенко.
Протести, викликані ухваленням законопроєкту №12414, що ставив під загрозу незалежність антикорупційних органів, тривали з 22 липня до 31 липня 2025 року. Люди виходили у різних містах України на мітинги, вимагаючи повернути повноваження НАБУ і САП.
Сьогодні, 31 липня, перед ухваленням законопроєкту №13533, під Верховною Радою у Києві розпочалася акція протесту. Журналісти опублікували відео з радісними емоціями учасників мітингу, коли документ врешті було ухвалено.