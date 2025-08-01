Повернення українських мігрантів очікується не раніше 2027 року — прогноз НБУ

Національний банк України очікує, що відтік населення за кордон триватиме щонайменше до кінця 2026 року.

Лише у 2027 році можлива тенденція до поступового повернення частини громадян на батьківщину.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

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Відтік біженців триває, хоча й уповільнився

У першому півріччі 2025 року кількість українців за кордоном зросла приблизно на 60 тисяч осіб — це суттєво менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли країну покинули понад 200 тисяч осіб.

Проте навіть при зниженні темпів, НБУ прогнозує, що і в 2025, і в 2026 роках міграційний потік з України становитиме по 200 тисяч осіб щороку.

Станом на 1 липня 2025 року, за даними ООН, за межами України перебувають 5,6 мільйона українців.

Серед основних причин подальшого відпливу називають ракетні атаки РФ, зруйновану інфраструктуру та загрозу ескалації.

Фактором, що додатково стримує повернення, є продовження режиму тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу — до березня 2027 року.

Після цього країни ЄС мають ухвалити нові підходи щодо перебування українців: або інтеграція, або повернення.

Водночас рішення залежатимуть від індивідуальних умов — наявності легальної роботи, соціальної адаптації, навчання дітей тощо. Тому масове повернення, за оцінками Нацбанку, наразі є малоймовірним.

Прогноз: перелом у міграційній динаміці можливий лише у 2027 році

На відміну від попереднього прогнозу НБУ у квітні 2025 року, який допускав часткове повернення вже з 2026-го, оновлений звіт передбачає початок сталого повернення українців лише з 2027 року.

Очікується, що тоді до України можуть повернутися близько 100 тисяч осіб.

Це значно менше від попередніх оцінок — раніше прогнозувалося повернення 500 тис.

За даними НБУ, ООН неодноразово переглядала методологію обліку біженців.

Починаючи з червня 2023 року, у розрахунок беруться лише ті громадяни, які отримали статус тимчасового захисту, а не всі, хто перетнув кордон.

У травні 2025 року з переліку виключили ще 1,2 млн українців у РФ, які не мали юридичного статусу біженця.

Наразі лише 7 тис. українців у Росії залишаються під міжнародним захистом.

Згідно з НБУ, частина громадян, які виїхали, вже інтегрувались у нове життя за кордоном і втратили податковий та правовий зв’язок з Україною.

Це створює додаткові перешкоди для масового повернення в короткостроковій перспективі.

На додаток, Нацбанк попереджає, що за умов подальшої ескалації бойових дій, посилення обстрілів чи окупації нових територій, відтік населення може значно зрости.

— Затяжний характер воєнних загроз і можливе погіршення безпекової ситуації створюють ризики посилення міграції й у майбутньому, — зазначено в аналітичному звіті НБУ.

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