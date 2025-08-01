Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування

Держава продовжує надавати підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) через низку програм.

Зокрема, особи з інвалідністю та люди старшого віку можуть тимчасово безплатно проживати у санаторіях, а всі ВПО – отримувати комплексну соціальну підтримку. Також діє оновлена програма субсидій на оренду житла.

Крім того, держава компенсує витрати юридичних осіб і ФОПів за безоплатне розміщення переселенців. Для стимулювання працевлаштування ВПО роботодавцям надається щомісячна компенсація за кожного працівника-переселенця.

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Виплати ВПО з 1 серпня

Грошову допомогу можуть отримати українці, які через війну змушені були залишити свої домівки та переїхати до більш безпечних громад в межах країни, отримавши статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Щомісячні виплати становлять 2 тис. грн – для дорослих, 3 тис. грн – для дітей і людей з інвалідністю.

Кошти надходять на картку єПідтримка та можуть використовуватись без жодних обмежень – як для оплат товарів і послуг, так і для зняття готівки чи переказів на потреби ЗСУ.

Подати заявку на допомогу можуть ті, хто виїхав з територій, де ведуться або велися бойові дії, а також з тимчасово окупованих або населених пунктів під блокадою.

Варто зазначити, що з січня 2025 року Міністерство розвитку громад та територій України визначає та оновлює перелік таких громад. Раніше це було у компетенції Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тимчасове розміщення та підтримка ВПО

Особи старшого віку та внутрішньо переміщені особи з інвалідністю мають право на безплатне розміщення у державних некомерційних підприємствах – Трускавецький санаторій Батьківщина та Миргородський санаторій Слава.

Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, експериментальний проєкт покликаний надати ВПО комплексну підтримку та соціальні послуги, щоб сприяти їхній адаптації до самостійного життя в нових громадах.

Це важливий етап у забезпеченні базових потреб і соціального захисту людей, які через збройну агресію опинилися в складних життєвих умовах.

Упродовж першого півріччя 2025 року в рамках ініціативи майже 4 тис. осіб отримали підтримку.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Програма субсидії на оренду покликана допомогти тим внутрішньо переміщеним особам, хто не в змозі самостійно орендувати індивідуальне помешкання.

Оновлення програми передбачають спрощення процедур подання документів, розширення кола одержувачів допомоги та підвищення суми субсидії, повідомляє Національна соціальна сервісна служба України.

Нижче на інфографіці можна детальніше переглянути основні зміни, які вже діють.

Фото: Національна соціальна сервісна служба України

Компенсації за безоплатне проживання ВПО

Існує порядок компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення ВПО.

Це стосується юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, які надали житло переселенцям безоплатно, зазначили у Національній соціальній сервісній службі України.

Компенсація надається у випадках, якщо ВПО виїхали з тимчасово окупованих або прифронтових територій, не мають іншого житла або якщо їхнє помешкання зруйноване чи непридатне для проживання, що підтверджується даними з Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Починаючи з липня 2025 року, можна звертатися до органів Пенсійного фонду України для призначення компенсації. Виплати здійснюватимуться до 10-го числа щомісяця – з урахуванням заборгованості за травень і червень.

Держвиплати за працевлаштування ВПО

Держава виплачує щомісячну компенсацію за кожну працевлаштовану ВПО, яка набула відповідного статусу після 24 лютого 2022 року, в розмірі мінімальної заробітної плати – 8 тис. грн.

Така підтримка надається протягом трьох місяців, а у разі працевлаштування осіб з інвалідністю – протягом шести місяців, стверджує Національна соціальна сервісна служба України.

З початку 2025 року понад 3 тис. українських роботодавців отримали державну компенсацію за працевлаштування 5,5 тис. внутрішньо переміщених осіб.

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