У Києві поліція відкрила кримінальне провадження через вечірку у день жалоби

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через проведення гучної вечірки в одному зі столичних клубів у день жалоби за жертвами масованої російської атаки на Київ.

Про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

Вечірка у день жалоби: що відомо

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж зафіксували відео, на якому помітно проведення розважального заходу в одному з нічних клубів Голосіївського району.

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Поліцейські оперативно прибули на місце, проте заклад був зачинений, а персонал відмовився відчиняти двері на вимогу правоохоронців.

Через це було проведено невідкладний обшук, у результаті якого в приміщенні виявили понад 30 відвідувачів разом з адміністрацією клубу.

Усіх присутніх доставили до територіального управління поліції. Правоохоронці склали адміністративні протоколи за:

Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адміністративного арешту.

Крім того, за фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України – хуліганство. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що напередодні, 31 липня Росія масово обстріляла Київ. Унаслідок обстрілу загинули 16 людей і постраждали ще 155, серед яких 16 дітей.

Фото: Поліція Києва

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