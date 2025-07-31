Зеленський після доповіді МВС: атака на Київ була розрахована так, щоб перевантажити ППО

Ракетно-дронова атака РФ на Україну в ніч на 31 липня була спеціально розрахована так, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони. Основною мішенню був Київ.

Про це, за результатами доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, повідомив в Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Нічна атака на Київ 31 липня: доповідь міністра МВС

За словами Зеленського, зараз всі служби задіяні, щоб урятувати якнайбільше людей після російського удару по Києву: рятувальники шукають людей під завалами, вже є врятовані. Інформація по кожному прізвищу перевіряється.

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Глава держави зазначив, що на даний час відомо про сім загиблих, серед них дитина.

– По місту десятки постраждалих у різних районах. Станом на цей час надано необхідну допомогу 80 людям, 64 людини зазнали поранень унаслідок удару, у лікарнях перебувають 50 людей. Серед поранених дев’ять дітей, – повідомив президент.

Він поінформував, що внаслідок атаки в місті пошкоджено багато будинків, зокрема житлових, інших цивільних об’єктів. Серед пошкоджених об’єктів – одна з київських мечетей.

– Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для Шахедів, інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах, – уточнив Зеленський.

Він наголосив, що рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини.

– Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу, – додав президент.

Джерело: Zelenskiy/Official

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