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На пункті пропуску Краківець обмежено рух транспорту: у чому причина

виїзд за кордон заброньованих
Фото: Держприкордонслужба

Через тимчасову відсутність електропостачання припинено в’їзд осіб і транспортних засобів в обох напрямках через пункт пропуску Краківець.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Ситуація на ПП Краківець: що відомо

За даними відомства, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Станом на 10.00: на виїзд з України чекає 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 автомобілів.

Зараз дивляться

В Держприкордонслужбі просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки і по можливості вибрати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.

Згідно з оновленою інформацією, через технічну несправність електричного трансформатора тимчасово призупинено обробку легкових автомобілів та автобусів, що виїжджають з України через ПП Краківець.

Продовжується обробка вантажного транспорту. Для в’їзду в Україну рух здійснюється в стандартному режимі.

Станом на 12.00 на виїзд з України в очікуванні 60 автомобілів, на в’їзд – 80 автомобілів

Поточна загруженість пунктів пропуску у Львівській області:

  • високе навантаження: Краківець, Шегині;
  • середній трафік: Грушів, Угринів, Рава-Руська;
  • найменше навантаження: Смільниця, Нижанковічі.
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Джерело: Держприкордонслужба

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