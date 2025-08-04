На пункті пропуску Краківець обмежено рух транспорту: у чому причина

Через тимчасову відсутність електропостачання припинено в’їзд осіб і транспортних засобів в обох напрямках через пункт пропуску Краківець.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Ситуація на ПП Крак і в ець : що відомо

За даними відомства, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Станом на 10.00: на виїзд з України чекає 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 автомобілів.

Зараз дивляться

В Держприкордонслужбі просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки і по можливості вибрати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.

Згідно з оновленою інформацією, через технічну несправність електричного трансформатора тимчасово призупинено обробку легкових автомобілів та автобусів, що виїжджають з України через ПП Краківець.

Продовжується обробка вантажного транспорту. Для в’їзду в Україну рух здійснюється в стандартному режимі.

Станом на 12.00 на виїзд з України в очікуванні 60 автомобілів, на в’їзд – 80 автомобілів

Поточна загруженість пунктів пропуску у Львівській області:

високе навантаження: Краків ець , Ш е г ин і ;

середній трафік: Гр ушів, Угринів , Рава- Рус ька ;

найменше навантаження: См ільниця, Ниж анковічі .

Джерело : Держприкордонслужба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.