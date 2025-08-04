На пункті пропуску Краківець обмежено рух транспорту: у чому причина
Через тимчасову відсутність електропостачання припинено в’їзд осіб і транспортних засобів в обох напрямках через пункт пропуску Краківець.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Ситуація на ПП Краківець: що відомо
За даними відомства, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Станом на 10.00: на виїзд з України чекає 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 автомобілів.
В Держприкордонслужбі просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки і по можливості вибрати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.
Згідно з оновленою інформацією, через технічну несправність електричного трансформатора тимчасово призупинено обробку легкових автомобілів та автобусів, що виїжджають з України через ПП Краківець.
Продовжується обробка вантажного транспорту. Для в’їзду в Україну рух здійснюється в стандартному режимі.
Станом на 12.00 на виїзд з України в очікуванні 60 автомобілів, на в’їзд – 80 автомобілів
Поточна загруженість пунктів пропуску у Львівській області:
- високе навантаження: Краківець, Шегині;
- середній трафік: Грушів, Угринів, Рава-Руська;
- найменше навантаження: Смільниця, Нижанковічі.