Нові правила єЧерги 2025: як зміниться перетин кордону для вантажівок

В Україні затверджено нові правила роботи електронної системи єЧерга для вантажівок.

Про це повідомили у міністерстві розвитку громад та територій.

В Україні оновили правила роботи єЧерги для вантажівок: що відомо

Вони визначені наказом №1028 від 20 червня 2025 року, який зареєстрований у Міністерстві юстиції. Зміни спрямовані на підвищення прогнозованості часу очікування та пріоритетне обслуговування окремих категорій перевізників.

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Згідно з оновленими правилами, першочергово до пунктів пропуску допускатимуть вантажівки зі швидкопсувними товарами, транспорт підприємств зі статусом Авторизований економічний оператор (АЕО), а також ті, що мають транзитну декларацію (Т1) або книжку МДП (Carnet TIR).

Пропорція розподілу черги визначена так: 1 пріоритетна вантажівка АЕО/Т1/МДП зі швидкопсувним вантажем : 1 вантажівка зі швидкопсувним вантажем : 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП : 5 звичайних вантажівок. Також позачергово перетинати кордон зможуть автомобілі сил безпеки та оборони у службових цілях.

Щоб уникнути фіктивних бронювань про запас, вводяться обмеження: продовжити час у черзі можна лише раз на 60 днів, а відтермінувати заїзд — максимум на 4, 6, 8 або 10 годин. За порушення правил або систематичні скасування місць у черзі певна вантажівка буде заблокована для реєстрації на два тижні.

Наразі триває технічне доопрацювання єЧерги під нові вимоги. Система вже працює для вантажівок та автобусів на всіх кордонах України, і з моменту запуску через неї перетнули кордон понад 2,2 млн транспортних засобів, з них понад 200 тисяч автобусів.

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