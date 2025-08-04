Новые правила еЧерги 2025: как изменится пересечение границы для грузовиков

В Украине утверждены новые правила работы электронной системы еЧерга для грузовиков.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

В Украине обновили правила работы еЧерги для грузовиков: что известно

Они определены приказом №1028 от 20 июня 2025 года, который зарегистрирован в Министерстве юстиции. Изменения направлены на повышение прогнозируемости времени ожидания и приоритетное обслуживание отдельных категорий перевозчиков.

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Согласно обновленным правилам, в первую очередь к пунктам пропуска будут допускать грузовики со скоропортящимися товарами, транспорт предприятий со статусом Авторизованный экономический оператор (АЭО), а также те, которые имеют транзитную декларацию (Т1) или книжку МДП (Carnet TIR).

Пропорция распределения очередей определяется следующим образом: 1 приоритетный грузовик AЭO/T1/МДП со скоропортящимся грузом : 1 грузовик со скоропортящимся грузом : 1 грузовик AЭO/T1/МДП : 5 обычных грузовиков. Транспортные средства сил безопасности и обороны для служебных целей также смогут пересекать границу вне очереди.

Чтобы избежать фиктивных резервных бронирований, введены ограничения: продлить время пребывания в очереди можно только раз в 60 дней, а отложить заезд — максимум на 4, 6, 8 или 10 часов. За нарушение правил или систематические отказы от мест в очереди определенный грузовик будет заблокирован для регистрации на две недели.

Сейчас идет техническая доработка еЧерги под новые требования. Система уже работает для грузовиков и автобусов на всех границах Украины, и с момента запуска через нее пересекли границу более 2,2 млн транспортных средств, из них более 200 тысяч автобусов.

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