Зеленський зустрівся з Малюком: погодив нові операції СБУ проти Росії

Президент України Володимир Зеленський погодив деякі операції СБУ після заслуховування доповіді голови Служби безпеки України Василя Малюка про результати спецоперацій проти російських об’єктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президент у Telegram.

СБУ за пів року суттєво послабила російську ППО

Під час доповіді Василь Малюк повідомив про значні результати СБУ в знищенні російських систем протиповітряної оборони за перше півріччя 2025 року.

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Зеленський особливо відзначив ці досягнення, підкресливши, що знищення російської ППО суттєво допомагає українським далекобійним ударам по об’єктах військової машини та воєнної економіки противника.

– Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу! – наголосив Зеленський.

Обговорювалися військовий компонент діяльності СБУ, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України.

Президент наголосив на влучності дій спецслужби, хоча деталі операцій з міркувань безпеки не розголошуються публічно.

Зеленський зазначив, що ворог відчуває наслідки українських дій, попри секретність більшості операцій.

Схвалені президентом нові операції мають посилити тиск на російську військову інфраструктуру та оборонний потенціал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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