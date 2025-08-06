Сирський про Курську операцію: РФ втратила 77 тис. солдатів, більшість цілей досягнуті
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Курська наступальна операція досягла більшості поставлених цілей та стала визначною подією у воєнній історії України.
Про це Сирський повідомив у Facebook.
Курська наступальна операція: підсумки року
6 серпня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора.
За словами Сирського, це був рішучий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини.
Після ретельного планування українські підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику.
На піку операції Збройні сили України контролювали до 1 300 квадратних кілометрів території Курської області, деморалізувавши російський особовий склад та змусивши перекидати туди значні резерви.
Курська операція також забезпечила важливий гуманітарний результат – 1 018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що дозволило повернути додому сотні українських воїнів.
Втрати російських військ на Курщині за рік
Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ Курськ Сили оборони завдали противнику важких втрат.
Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими, із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР.
Знищено або пошкоджено 7 236 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема:
- 211 танків,
- 1 083 бойові броньовані машини,
- 907 артилерійських систем,
- 1 літак,
- 3 гелікоптери,
- 15 засобів протиповітряної оборони,
- 2 795 одиниць автотранспорту.
Противник зміг відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання та переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.
— Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави. Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання, – заявив Олександр Сирський.
Раніше Олександр Сирський повідомляв, що російська армія втратила на Курщині близько 80 тис. військових.