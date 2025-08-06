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Сирський про Курську операцію: РФ втратила 77 тис. солдатів, більшість цілей досягнуті

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Курська наступальна операція досягла більшості поставлених цілей та стала визначною подією у воєнній історії України.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Курська наступальна операція: підсумки року

6 серпня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора.

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За словами Сирського, це був рішучий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини.

Після ретельного планування українські підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику.

На піку операції Збройні сили України контролювали до 1 300 квадратних кілометрів території Курської області, деморалізувавши російський особовий склад та змусивши перекидати туди значні резерви.

Курська операція також забезпечила важливий гуманітарний результат – 1 018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що дозволило повернути додому сотні українських воїнів.

Втрати російських військ на Курщині за рік

Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ Курськ Сили оборони завдали противнику важких втрат.

Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими, із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР.

Знищено або пошкоджено 7 236 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема:

  • 211 танків,
  • 1 083 бойові броньовані машини,
  • 907 артилерійських систем,
  • 1 літак,
  • 3 гелікоптери,
  • 15 засобів протиповітряної оборони,
  • 2 795 одиниць автотранспорту.

Противник зміг відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання та переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

— Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави. Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання, – заявив Олександр Сирський.

Раніше Олександр Сирський повідомляв, що російська армія  втратила на Курщині близько 80 тис. військових.

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