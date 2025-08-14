Коли в Україні відключать 3G та як підготуватися до переходу на нові стандарти

Мобільний зв’язок третього покоління, або 3G, – це технологія, яка дає змогу користувачам здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися інтернетом із відносно високою швидкістю передання даних порівняно з попередніми стандартами 2G. Вона з’явилася на початку 2000-х і забезпечила масове поширення мобільного інтернету та перших смартфонів.

Проте з розвитком технологій 3G застаріла, адже швидкість передачі даних та ефективність використання радіочастот значно нижчі, ніж у сучасних мереж 4G та 5G.

Коли в Україні відключать 3G, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Коли вимкнуть 3G в Україні: терміни

Дата відключення 3G в Україні – 31 грудня 2030 року. Це рішення закріплено в постанові уряду, що є в розпорядженні редакції Економічної правди.

Згідно з документом, частоти, які наразі використовуються для технології IMT-2000 (3G), будуть переорієнтовані під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G). Це забезпечить швидшу передачу даних, ефективніше використання спектру та менші витрати на одиницю трафіку.

У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що визначення конкретного строку та точної дати повного відключення 3G в Україні допоможе операторам чіткіше планувати модернізацію мереж, уникати технологічного відставання та сприяти переходу абонентів на сучасні стандарти зв’язку.

Оператори почали поетапне відключення 3G в окремих населених пунктах і регіонах ще на початку 2025 року. Тоді у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), уточнили, що відключення відбуватиметься поступово, а всі абоненти завчасно отримають повідомлення.

Як відключення 3G в Україні вплине на власників старих телефонів

Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Ба більше, дзвінки та SMS залишаться доступними. Якщо в певній місцевості зараз є лише 3G, його замінять на новіший стандарт і, поки там не з’явиться 4G, мережу не відключатимуть.

Користувачі SIM-карток, що не підтримують 4G, можуть безкоштовно замінити їх у центрах обслуговування свого оператора, а номер при цьому збережеться.

Читайте також У Мінцифри анонсували швидке розширення покриття мобільного зв’язку

Джерело: Економічна правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.