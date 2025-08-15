Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.
Втрати ворога на 15 серпня: ліквідовано ще 940 окупантів і літак Су-30СМ
Втрати ворога на 15 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 269-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 068 040 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Такі дані станом на 15 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 15 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 068 040 (+940) осіб;
- танків – 11 106 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 133 (+3);
- артилерійських систем – 31 498 (+40);
- РСЗВ – 1 467 (+1);
- засобів ППО – 1 207;
- літаків – 422 (+1);
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 190 (+147);
- крилатих ракет – 3 558;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 596 (+140);
- спеціальної техніки – 3 940 (+3).
Нагадаємо, що 14 серпня Росія втратила Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.
Відомо, що на поверхні моря знайшли уламки літака. Про долю пілотів наразі невідомо.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 15 серпня 2025 – ситуація на фронті
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.