Втрати ворога на 15 серпня: ліквідовано ще 940 окупантів і літак Су-30СМ

Втрати ворога на 15 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 269-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 068 040 вбитими і пораненими.

Такі дані станом на 15 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 15 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 068 040 (+940) осіб;

танків – 11 106 (+2);

бойових броньованих машин – 23 133 (+3);

артилерійських систем – 31 498 (+40);

РСЗВ – 1 467 (+1);

засобів ППО – 1 207;

літаків – 422 (+1);

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 190 (+147);

крилатих ракет – 3 558;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 596 (+140);

спеціальної техніки – 3 940 (+3).

Нагадаємо, що 14 серпня Росія втратила Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Відомо, що на поверхні моря знайшли уламки літака. Про долю пілотів наразі невідомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

