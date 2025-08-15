Карта бойових дій на 15 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Російські війська завдали двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе.

Такі дані станом на 08:00 15 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

Де точаться бої в Україні 15 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 15 серпня 2025

Ситуація в Україні на 15 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 15 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 068 040 (+940) осіб;

танків – 11 106 (+2);

бойових броньованих машин – 23 133 (+3);

артилерійських систем – 31 498 (+40);

РСЗВ – 1 467 (+1);

засобів ППО – 1 207;

літаків – 422 (+1);

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 190 (+147);

крилатих ракет – 3 558;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 596 (+140);

спеціальної техніки – 3 940 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

