НМТ 2026: що зміниться для школярів і студентів
В Україні триває повномасштабна війна, а разом із воєнним станом змін зазнає й система освіти. Безпека учнів та працівників закладів залишається головним пріоритетом, тож щороку постає питання: як саме відбуватимуться вступні випробування.
Учнів і батьків особливо непокоїть структура та як проходитиме НМТ у 2026 році, адже саме він визначатиме подальший шлях до закладів вищої освіти.
Чи скасують НМТ у 2026, читайте в нашому матеріалі.
НМТ 2026: як проходитиме
НМТ 2026 проведуть за тією ж структурою, яка діяла протягом останніх років. Законопроєкт №13650 від 15.08.2025 уже зареєстрований у Верховній Раді України.
У пояснювальній записці до законопроєкту №13650 зазначається, що через агресивність з боку російських військових, яка спрямована також проти національної системи освіти та науки, а також керуючись необхідністю забезпечення безпеки абітурієнтів і працівників закладів освіти, пропонується:
- у 2026 році зберегти практику проведення вступних випробувань в онлайн-форматі. Для цього будуть використані організаційні й технологічні механізми зовнішнього незалежного оцінювання, що дозволить забезпечити прозорий і конкурентний відбір для вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти;
- звільнити учнів, які у 2026 році завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.
Скільки предметів буде на НМТ 2026
Отже, і у 2026 році тестування охоплюватиме чотири навчальні дисципліни. Три з них є обов’язковими для всіх вступників. Це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет кожен абітурієнт обиратиме самостійно із затвердженого переліку. Серед варіантів:
- українська література;
- географія;
- біологія;
- фізика;
- хімія;
- або одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька чи іспанська).
Майбутні вступники вже зараз мають можливість ознайомитися з форматом майбутніх завдань, використовуючи демонстраційні версії НМТ за обраними предметами.
Для якіснішої підготовки радять звертатися і до типових тестових завдань ЗНО минулих років, а також до тренувальних варіантів НМТ. Крім того, для поглибленого вивчення окремих тем можна скористатися спеціальними тематичними збірками.
Як проходив НМТ-2025
У 2025 році національний мультипредметний тест складався з двох сесій – основної та додаткової. Учасники так само виконували завдання з чотирьох предметів: трьох обов’язкових і одного на вибір. Важливо, що скласти тестування можна було як на території України, так і за її межами.
Саме тестування проводилося у два етапи:
- перший етап охоплював українську мову та математику;
- другий – історію України та предмет на вибір.
На кожен етап відводилося по 120 хвилин. У межах цього часу учасники самостійно визначали, скільки хвилин приділити кожному предмету. Між двома етапами була передбачена 20-хвилинна перерва.