НМТ 2026: що зміниться для школярів і студентів

В Україні триває повномасштабна війна, а разом із воєнним станом змін зазнає й система освіти. Безпека учнів та працівників закладів залишається головним пріоритетом, тож щороку постає питання: як саме відбуватимуться вступні випробування.  

Учнів і батьків особливо непокоїть структура та як проходитиме НМТ у 2026 році, адже саме він визначатиме подальший шлях до закладів вищої освіти. 

Чи скасують НМТ у 2026, читайте в нашому матеріалі. 

НМТ 2026: як проходитиме 

НМТ 2026 проведуть за тією ж структурою, яка діяла протягом останніх років. Законопроєкт №13650 від 15.08.2025 уже зареєстрований у Верховній Раді України.  

У пояснювальній записці до законопроєкту №13650 зазначається, що через агресивність з боку російських військових, яка спрямована також проти національної системи освіти та науки, а також керуючись необхідністю забезпечення безпеки абітурієнтів і працівників закладів освіти, пропонується: 

  • у 2026 році зберегти практику проведення вступних випробувань в онлайн-форматі. Для цього будуть використані організаційні й технологічні механізми зовнішнього незалежного оцінювання, що дозволить забезпечити прозорий і конкурентний відбір для вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти; 
  • звільнити учнів, які у 2026 році завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації. 

Скільки предметів буде на НМТ 2026 

Отже, і у 2026 році тестування охоплюватиме чотири навчальні дисципліни. Три з них є обов’язковими для всіх вступників. Це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет кожен абітурієнт обиратиме самостійно із затвердженого переліку. Серед варіантів: 

  • українська література; 
  • географія;
  • біологія;
  • фізика; 
  • хімія; 
  • або одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька чи іспанська). 

Майбутні вступники вже зараз мають можливість ознайомитися з форматом майбутніх завдань, використовуючи демонстраційні версії НМТ за обраними предметами.  

Для якіснішої підготовки радять звертатися і до типових тестових завдань ЗНО минулих років, а також до тренувальних варіантів НМТ. Крім того, для поглибленого вивчення окремих тем можна скористатися спеціальними тематичними збірками. 

Як проходив НМТ-2025 

У 2025 році національний мультипредметний тест складався з двох сесій – основної та додаткової. Учасники так само виконували завдання з чотирьох предметів: трьох обов’язкових і одного на вибір. Важливо, що скласти тестування можна було як на території України, так і за її межами. 

Саме тестування проводилося у два етапи: 

  1. перший етап охоплював українську мову та математику; 
  2. другий – історію України та предмет на вибір. 

На кожен етап відводилося по 120 хвилин. У межах цього часу учасники самостійно визначали, скільки хвилин приділити кожному предмету. Між двома етапами була передбачена 20-хвилинна перерва. 

