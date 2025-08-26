Український уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками засідання Кабінету міністрів.

Продаж Одеського припортового заводу

За словами прем’єр-міністра, державний пакет акцій планують оприлюднити на відкритому електронному аукціоні. Початкова ціна становитиме близько 4,5 млрд грн, зазначила Свириденко.

Вона пояснила, що Одеський припортовий завод є одним з найбільших хімічних комплексів України, який до початку повномасштабної війни виробляв аміак і карбамід, а також експортував добрива.

Проте основне виробництво на заводі припинено з 2022 року. Підприємство працювало лише частково, забезпечуючи киснем і азотом критичні потреби. Крім цього, завод виконував функції портового хабу.

На думку прем’єр-міністра, підприємство повинно відновити повноцінну роботу, однак такий крок можливо здійснити лише через залучення приватного власника та інвестицій.

Як стверджує Свириденко, продаж Одеського припортового заводу дасть можливість державі отримати додаткові кошти до бюджету, з’являться нові робочі місця, а аграрії матимуть доступ до вітчизняних добрив.

