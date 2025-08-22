В індустріальному парку під Тернополем запустили новий завод – Кисилевський

У селищі Острів під Тернополем в індустріальному парку Західноукраїнський промисловий хаб почало відвантаження продукції нове підприємство – завод продовольчих товарів Бабуся Маруся. Він спеціалізується на виробництві овочевих консерв та соління, а також напівфабрикатів з вакуумованих овочів.

На підприємстві Бабуся Маруся почали відвантажувати продукцію

Підприємство Бабуся Маруся вже відвантажує продукцію, повідомив у Facebook заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, відповідальний у парламенті за політику Зроблено в Україні, Дмитро Кисилевський.

Воно випускає овочеві консерви та соління (огірки, квасоля; помідори й перець), а також напівфабрикати з вакуумованих овочів. Наразі завод вже вийшов на проектний обсяг виробництва і в 2025 році планує випустити 650 тонн консервації.

Обсяг інвестицій у запуск нового заводу становить 45 млн грн. Будівництво промислових приміщень загальною площею 1700 кв. м та монтаж виробничих ліній тривало протягом 2024-25 років.

Наразі підприємство дає роботу 30 працівникам, незабаром планується збільшити штат у півтора рази. Також у планах налагодження експортних поставок до країн Балтії, в Ізраїль, Туреччину та Італію.

ІП Західноукраїнський промисловий хаб площею понад 10 га створений у 2022 році на території мʼясокомбінату, який не працював понад 10 років, але зберіг потужну інженерну та логістичну інфраструктуру.

Сьогодні парк має понад 58 тис. кв. м реконструйованих промислових приміщень з висотою стель 5-10 м та власну підстанцію на 10 мВт.

Крім заводу Бабуся Маруся, на території ІП Західноукраїнський промисловий хаб працюють підприємства Наша птиця (переробка курятини), Дельта Фуд (виробництво соусів), Тернопільський мʼясокомбінат (агропереробка), а також логістичний центр, складами якого користуються 6 місцевих та 16 релокованих підприємств.

Підприємства індустріального парку забезпечують 860 робочих місць. Концепція парку передбачає створення 1 300 робочих місць.

Нагадаємо, що індустріальні парки – частина політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні, спрямованої на розвиток внутрішнього виробництва, несировинного експорту та залучення інвестицій у переробну промисловість.

Фото: Дмитро Кисилевський

