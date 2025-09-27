Національна військова система ситуаційної обізнаності Delta, яку застосовують Сили безпеки і оборони та яка відповідає стандартам НАТО, відстежує переміщення й появу противника.

Проте це не означає контроль над територією, і не варто помилково розцінювати відповідні населені пункти як окуповані противником.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня.

Зеленський про програму Delta

– Є програми, які використовують, наприклад, розвідка США, включаючи програми, які використовують і наші військові, Дельта тощо. Наведу вам приклад програми Delta. Ми бачимо і програма фіксує, куди зайшов ворог. І вона не каже, що зайшло ДРГ. Або вона не каже, що ці військові зайшли і потім їх знищать. Вона просто відмічає, куди вони зайшли, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що така інформація з’являється не лише у президента США Дональда Трампа, а й в інших лідерів Європи, і в суспільстві України.

Зеленський додав, що навіть якщо на певну територію заходили 3–5 осіб, їх уже ліквідували до вечора.

– А в Америці в цей момент, до вечора, вже показали президенту Трампу, що знов село окуповано в Україні… І навіть у нас, в нашому суспільстві, вони бачать, ну вже там, кольором так замальовано, що ось тут воно окуповане, воно не окуповане. Є присутність ворога, він буде знищений, так, і знов таки наші хлопці займуть відповідні позиції, – наголосив він.

Нагадаємо, система Delta у 2024 році успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, під час якої підтвердила відповідність своєї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам.

