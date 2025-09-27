Національна військова система ситуаційної обізнаності Delta, яку застосовують Сили безпеки і оборони та яка відповідає стандартам НАТО, відстежує переміщення й появу противника.

Проте це не означає контроль над територією, і не варто помилково розцінювати відповідні населені пункти як окуповані противником.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня.

Зараз дивляться

Зеленський про програму Delta

– Є програми, які використовують, наприклад, розвідка США, включаючи програми, які використовують і наші військові, Дельта тощо. Наведу вам приклад програми Delta. Ми бачимо і програма фіксує, куди зайшов ворог. І вона не каже, що зайшло ДРГ. Або вона не каже, що ці військові зайшли і потім їх знищать. Вона просто відмічає, куди вони зайшли, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що така інформація з’являється не лише у президента США Дональда Трампа, а й в інших лідерів Європи, і в суспільстві України.

Зеленський додав, що навіть якщо на певну територію заходили 3–5 осіб, їх уже ліквідували до вечора.

– А в Америці в цей момент, до вечора, вже показали президенту Трампу, що знов село окуповано в Україні… І навіть у нас, в нашому суспільстві, вони бачать, ну вже там, кольором так замальовано, що ось тут воно окуповане, воно не окуповане. Є присутність ворога, він буде знищений, так, і знов таки наші хлопці займуть відповідні позиції, – наголосив він.

Нагадаємо, система Delta у 2024 році успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, під час якої підтвердила відповідність своєї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам.

Читайте також
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях ЗСУ
Система Delta

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.