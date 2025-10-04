Укрзалізниця запускає новий потяг Київ–Бухарест: коли і яким маршрутом прямуватиме
З п’ятниці, 10 жовтня, Укрзалізниця запустить щоденне залізничне сполучення між Україною та Румунією.
Новий потяг Київ-Бухарест
Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, маршрут потяга з Румунією пролягатиме таким маршрутом: Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.
У повідомленні йдеться, що відправлення з Києва здійснюватиметься о 06:30, а прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.
У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з Бухареста о 19:10, а повертатиметься до Києва – о 19:41 наступного дня.
У Міністерстві розвитку громад звернули увагу, що потяг з України до Румунії прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord.
Варто зазначити, що саме з цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.
За інформацією Міністерства розвитку громад, вартість квитка Київ-Бухарест у купейному вагоні становитиме близько 3,8 тис. грн.
Туристи вже можуть купити квитки на цей потяг у мобільному додатку або на сайті Укрзалізниця.