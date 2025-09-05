В Ужгороді запрацювала нова ділянка євроколії до Чопа, яка відкриває прямий шлях до Братислави, Кошиць, Будапешта та Відня.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

– Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова. Триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують, – заявив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським залізничникам та всім, хто працював заради цього проєкту разом з європейськими партнерами.

Олексій Кулеба розповів, що між Чопом та Ужгородом – ділянка євростандарту 1435 мм протяжністю 22 км.

За його словами, завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом.

З п’ятниці, 12 вересня, звідси вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Продаж квитків на потяги вже відкрився 5 вересня.

Як зазначив Кулеба, будівництво євроколії тривало рівно рік – від серпня 2024 року до серпня 2025 року. Загальна вартість проєкту становить 1,3 млрд грн: половина коштів – грант ЄС у межах Connecting Europe Facility, а інша – кредит Європейського інвестиційного банку.

Восени стартує електрифікація, розповів міністр розвитку громад та територій. Частину витрат покриє CEF, а в державному бюджеті на 2025 рік уже передбачено близько 128 млн грн.

За словами Кулеби, наступний етап – продовження євростандартної колії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізка Скнилів – Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі та інших країн Європейського Союзу. На цей напрямок ЄС уже виділив €76 млн грантової підтримки.

Фото: Олексій Кулеба

