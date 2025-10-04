С пятницы, 10 октября, Укрзализныця запустит ежедневное железнодорожное сообщение между Украиной и Румынией.

Новый поезд Киев-Бухарест

Как сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, маршрут поезда с Румынией будет пролегать по следующему маршруту: Киев – Винница – Жмеринка – Могилев-Подольский – Велчинец – Унгени – Яссы – Бухарест.

В сообщении говорится, что отправление из Киева будет осуществляться в 06:30, а прибытие в Бухарест – в 06:47 следующего дня.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Бухареста в 19:10, а возвращаться в Киев – в 19:41 следующего дня.

В Министерстве развития общин обратили внимание, что поезд из Украины в Румынию будет прибывать на центральный вокзал Бухареста – Gara de Nord.

Стоит отметить, что именно с этого вокзала регулярно курсируют скоростные электрички до аэропорта.

По информации Министерства развития общин, стоимость билета Киев-Бухарест в купейном вагоне составит около 3,8 тыс. грн.

Туристы уже могут купить билеты на этот поезд в мобильном приложении или на сайте Укрзализныця.

