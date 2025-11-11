Уряд і профільний парламентський комітет Данії погодили деталі 28-го пакета військової допомоги Україні на загальну суму 1,4 млрд данських крон ($217 млн).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Пакет допомоги від Данії

Новий пакет військової допомоги Данії Україні включає додаткове фінансування так званої данської моделі (виробництво зброї в Україні) на суму 100 млн крон.

Ще понад 370 млн крон виділяють на ініціативу PURL – закупівлю американського озброєння для України, а 80 млн крон – на пальне, яке буде придбане через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

– За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL, – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Попередній, 27-й пакет допомоги на суму близько 2,6 млрд данських крон ($407 млн) Данія оголосила у вересні.

З урахуванням нового пакета загальна військова допомога Данії Україні з 2022 року становить майже 71 млрд крон – враховуючи вже надану та майбутню підтримку.

