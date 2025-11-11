Правительство и профильный парламентский комитет Дании согласовали детали 28-го пакета военной помощи Украине на общую сумму 1,4 млрд датских крон ($217 млн).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Пакет помощи от Дании

Новый пакет военной помощи Дании Украине включает дополнительное финансирование так называемой датской модели (производство оружия в Украине) на сумму 100 млн крон.

Еще более 370 млн крон выделяют на инициативу PURL – закупку американского вооружения для Украины, а 80 млн крон – на топливо, которое будет приобретено через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

– С помощью этого пакета помощи мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы с помощью датской модели и инициативы PURL, – сказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Предыдущий, 27-й пакет помощи на сумму около 2,6 млрд датских крон ($407 млн) Дания объявила в сентябре.

С учетом нового пакета общая военная помощь Дании Украине с 2022 года составляет почти 71 млрд крон – учитывая уже предоставленную и будущую поддержку.

