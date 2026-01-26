12 вересня 2024 року було завершено реконструкцію ділянки синьої гілки Київського метрополітену. Йдеться про будівельні роботи, спрямовані на усунення аварійної ситуації на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либідська.

З яких ліній складається Київське метро

Київське метро складається з трьох основних ліній: Святошинсько-Броварської, Оболонсько-Теремківської і Сирецько-Печерської. Повністю ознайомитися з їхніми станціями ви можете на схемі нижче.

Зараз дивляться

Де можна пересісти на іншу гілку метро в Києві

У кожної лінії метро є станція для пересадки на іншу лінію. Пересадки можливі між станціями:

Театральна – Золоті Ворота;

Палац Спорту – Площа Льва Толстого;

Майдан Незалежності – Хрещатик.

Час роботи метро у Києві варіюється від станції до станції, але, загалом, вони відкриваються о 6:00 і закриваються о 23:00. Рух поїздів синьою гілкою метро починається о 5:30 ранку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.