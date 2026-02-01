Партнери зібрали $500 тис. на роботизовані платформи для ЗСУ – Сибіга
- Для проєкту Сталеві союзники зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
- За його словами, ця техніка допомагає виконувати найнебезпечніші завдання, зокрема евакуацію поранених, доставку боєприпасів, розмінування тощо.
Найближчим часом українські військові завдяки проєкту Сталеві союзники отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ.
Українські військові отримають наземні роботизовані платформи
Як повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міжнародна спільнота зібрала $500 тис. для проєкту “Сталеві союзники”, ініційованого МЗС України та UNITED24. Завдяки цьому українські військові найближчим часом отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ.
– Завдяки підтримці партнерів та друзів України по всьому світу ми зібрали $500 000 для “Сталевих союзників” – спільного збору коштів від МЗС України та UNITED24, – написав він у соціальній мережі Х.
Як зазначається на сайті МЗС України, зібрані кошти підуть на різні моделі роботів, серед яких Targan 300, Воля-Е, TerMIT, Ardal 920, Ratel H, Змій, Bro-1409, Thor 1000/800, Тесля.
Сибіга розповів, що ці роботизовані платформи виконують найнебезпечніші завдання – евакуація поранених, доставка боєприпасів та вантажів, ведення розвідки та розмінування – не наражаючи солдатів на небезпеку.
Міністр закордонних справ України висловив подяку всім, хто долучився до ініціативи, наголосивши на її важливості для підтримки України та порятунку життів на передовій.