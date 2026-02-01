Найближчим часом українські військові завдяки проєкту Сталеві союзники отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ.

Українські військові отримають наземні роботизовані платформи

Як повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міжнародна спільнота зібрала $500 тис. для проєкту “Сталеві союзники”, ініційованого МЗС України та UNITED24. Завдяки цьому українські військові найближчим часом отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ.

– Завдяки підтримці партнерів та друзів України по всьому світу ми зібрали $500 000 для “Сталевих союзників” – спільного збору коштів від МЗС України та UNITED24, – написав він у соціальній мережі Х.

Як зазначається на сайті МЗС України, зібрані кошти підуть на різні моделі роботів, серед яких Targan 300, Воля-Е, TerMIT, Ardal 920, Ratel H, Змій, Bro-1409, Thor 1000/800, Тесля.

Зараз дивляться

Сибіга розповів, що ці роботизовані платформи виконують найнебезпечніші завдання – евакуація поранених, доставка боєприпасів та вантажів, ведення розвідки та розмінування – не наражаючи солдатів на небезпеку.

Міністр закордонних справ України висловив подяку всім, хто долучився до ініціативи, наголосивши на її важливості для підтримки України та порятунку життів на передовій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.