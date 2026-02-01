В ближайшее время украинские военные благодаря проекту “Стальные союзники” получат несколько десятков наземных роботизированных платформ.

Украинские военные получат наземные роботизированные платформы

Как сообщает министр иностранных дел Андрей Сибига, международное сообщество собрало $500 тыс. для проекта “Стальные союзники”, инициированного МИД Украины и UNITED24. Благодаря этому украинские военные в ближайшее время получат несколько десятков наземных роботизированных платформ.

– Благодаря поддержке партнеров и друзей Украины по всему миру мы собрали $500 тыс. для “Стальных союзников” – совместного сбора средств от МИД Украины и UNITED24, – написал он в социальной сети Х.

Как отмечается на сайте МИД Украины, собранные средства пойдут на различные модели роботов, среди которых Targan 300, Воля-Е, TerMIT, Ardal 920, Ratel H, Змей, Bro-1409, Thor 1000/800, Тесля.

Сибига рассказал, что эти роботизированные платформы выполняют самые опасные задачи — эвакуация раненых, доставка боеприпасов и грузов, ведение разведки и разминирование — не подвергая солдат опасности.

Министр иностранных дел Украины выразил благодарность всем, кто присоединился к инициативе, отметив ее важность для поддержки Украины и спасения жизней на передовой.

