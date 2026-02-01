Партнеры собрали $500 тыс. на роботизированные платформы для ВСУ – Сибига
- Для проекта Стальные союзники собраны $500 тыс. на наземные роботизированные платформы для ВСУ, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
- По его словам, эта техника помогает выполнять самые опасные задачи, в частности, эвакуацию раненых, доставку боеприпасов, разминирование и т.д.
В ближайшее время украинские военные благодаря проекту “Стальные союзники” получат несколько десятков наземных роботизированных платформ.
Украинские военные получат наземные роботизированные платформы
Как сообщает министр иностранных дел Андрей Сибига, международное сообщество собрало $500 тыс. для проекта “Стальные союзники”, инициированного МИД Украины и UNITED24. Благодаря этому украинские военные в ближайшее время получат несколько десятков наземных роботизированных платформ.
– Благодаря поддержке партнеров и друзей Украины по всему миру мы собрали $500 тыс. для “Стальных союзников” – совместного сбора средств от МИД Украины и UNITED24, – написал он в социальной сети Х.
Как отмечается на сайте МИД Украины, собранные средства пойдут на различные модели роботов, среди которых Targan 300, Воля-Е, TerMIT, Ardal 920, Ratel H, Змей, Bro-1409, Thor 1000/800, Тесля.
Сибига рассказал, что эти роботизированные платформы выполняют самые опасные задачи — эвакуация раненых, доставка боеприпасов и грузов, ведение разведки и разминирование — не подвергая солдат опасности.
Министр иностранных дел Украины выразил благодарность всем, кто присоединился к инициативе, отметив ее важность для поддержки Украины и спасения жизней на передовой.