Україна отримає від Польщі першу партію радянських винищувачів МіГ-29
- Польща погодила передати Україні менше десяти винищувачів МіГ-29 у межах військової допомоги.
- Тривають технічні узгодження логістики та обслуговування літаків перед передачею.
- В обмін Україна передасть Польщі безпілотні технології та досвід застосування дронів на полі бою.
Польща планує передати Україні до дев’яти винищувачів МіГ-29 у межах військової допомоги для протидії повномасштабній агресії Росії.
Польща передасть Україні МіГ-29
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський.
За його словами, наразі триває узгодження технічних аспектів між оборонними відомствами двох країн.
– Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення, – зазначив Залєвський.
Він підтвердив, що українська сторона загалом погодилася на пропозицію Варшави.
Початкова партія літаків, за його словами, становитиме менше десяти одиниць.
– Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені, – додав польський посадовець.
Раніше, у грудні, ще один заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомляв, що Україна може отримати від шести до восьми винищувачів радянського зразка в межах потенційної угоди про обмін військовими технологіями.
Залєвський також наголосив, що наразі сторони погоджують логістику передачі літаків, а також питання їх технічного обслуговування.
Нагадаємо, Польща веде переговори з Україною щодо передачі МіГ-29 у зв’язку з вичерпанням їхніх оперативних ресурсів і відсутністю перспектив подальшої модернізації в польських Збройних силах.
В обмін Україна має передати польській стороні низку ноу-хау у сфері безпілотних технологій.
За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, зокрема, будуть доставлені українські безпілотники, однак їх кількість не розголошується.