Польща планує передати Україні до дев’яти винищувачів МіГ-29 у межах військової допомоги для протидії повномасштабній агресії Росії.

Польща передасть Україні МіГ-29

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський.

За його словами, наразі триває узгодження технічних аспектів між оборонними відомствами двох країн.

– Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення, – зазначив Залєвський.

Він підтвердив, що українська сторона загалом погодилася на пропозицію Варшави.

Початкова партія літаків, за його словами, становитиме менше десяти одиниць.

– Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені, – додав польський посадовець.

Раніше, у грудні, ще один заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомляв, що Україна може отримати від шести до восьми винищувачів радянського зразка в межах потенційної угоди про обмін військовими технологіями.

Залєвський також наголосив, що наразі сторони погоджують логістику передачі літаків, а також питання їх технічного обслуговування.

Нагадаємо, Польща веде переговори з Україною щодо передачі МіГ-29 у зв’язку з вичерпанням їхніх оперативних ресурсів і відсутністю перспектив подальшої модернізації в польських Збройних силах.

В обмін Україна має передати польській стороні низку ноу-хау у сфері безпілотних технологій.

За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, зокрема, будуть доставлені українські безпілотники, однак їх кількість не розголошується.