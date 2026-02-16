Помер Семен Глузман

Сьогодні у Києві, у віці 79 років, в Олександрівській лікарні помер відомий лікар-психіатр, правозахисник, дисидент і колишній політв’язень Семен Глузман.

Про це повідомила його донька Юлія у коментарі для BBC News Україна.

– Ми приїхали щойно, його привезли по швидкій у лікарню. І от нам пів години тому повідомили, що він помер. Наразі це всі деталі, – розповіла вона.

Про смерть Семена Глузмана повідомили Борислав Береза та Микола Княжицький.

– У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував, що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув’язненим і відбував “покарання” разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в’язнями сумління, – написав Княжицький.

Що відомо про Семена Глузмана

Семен Фішельович Глузман народився 10 вересня 1946 року в Києві. Вищу освіту здобув у Київському медичному інституті за спеціальністю Психіатрія.

Після завершення навчання працював у медичних закладах столиці та у лікарнях Житомирської області.

На початку 1970-х років Глузман відкрито виступив проти практики каральної психіатрії, яка широко застосовувалася в СРСР щодо інакодумців.

Восени 1971 року він підготував незалежний експертний висновок у справі Петра Григоренка – радянського генерал-майора, який став дисидентом.

Експертизою було встановлено, що Григоренко є психічно здоровим, застосування до нього методів репресивної психіатрії не має законних підстав.

У 1972 році радянський суд засудив Семена Глузмана до семи років таборів і ще трьох років заслання. Навіть у неволі він не припинив наукової та публіцистичної роботи. Тоді з’явився його відомий Посібник із психіатрії для інакодумців.

Після завершення заслання Глузман повернувся до Києва. Спершу він працював на одному зі столичних заводів, а у 1983 році зміг знову повернутися до медичної практики.

Поряд із лікарською діяльністю він активно займався наукою та громадською роботою, публікував матеріали про зловживання у сфері психіатрії та регулярно брав участь у телевізійних програмах.

Семен Глузман входив до складу експертних груп при Верховній Раді СРСР та Асоціації психіатрів України.

У 1990-х роках він очолив проєкт Модель системи інформування та планування для України та обіймав посаду виконавчого директора Українсько-американського бюро захисту прав людини.

Глузман неодноразово виступав у Конгресі США як експерт із прав людини, керував спільними українсько-американськими дослідженнями, присвяченими психічному здоров’ю дітей та проблемі алкоголізму.

Також був серед співавторів закону України Про психіатричну допомогу, ухваленого у 1998 році.

У 2008 році Семен Глузман отримав Женевську премію з прав людини в галузі психіатрії за мужність, принциповість і відданість ідеалам гуманізму.

