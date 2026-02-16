Сегодня в Киеве, в возрасте 79 лет, в Александровской больнице скончался известный врач-психиатр, правозащитник, диссидент и бывший политзаключенный Семен Глузман.

Об этом сообщила его дочь Юлия в комментарии для BBC News Украина.

Умер Семен Глузман

— Мы только что приехали, его привезли на скорой в больницу. И вот полчаса назад нам сообщили, что он умер. Пока это все подробности, — рассказала она.

О смерти Семена Глузмана сообщили Борислав Береза и Николай Княжицкий.

— У него был тяжелый и категоричный характер и легкая и чистая совесть. Ушел Семен Глузман. В советское время он утверждал, что генерал Григоренко был психически здоров и подвергался репрессивной психиатрии. Сам Глузман был заключенным и отбывал “наказание” вместе с Мирославом Мариновичем и другими героями-узниками совести, — написал Княжицкий.

Что известно о Семене Глузмане

Семен Фишелевич Глузман родился 10 сентября 1946 года в Киеве. Высшее образование получил в Киевском медицинском институте по специальности Психиатрия.

После окончания учебы работал в медицинских учреждениях столицы и в больницах Житомирской области.

В начале 1970-х годов Глузман открыто выступил против практики карательной психиатрии, которая широко применялась в СССР в отношении инакомыслящих.

Осенью 1971 года он подготовил независимое экспертное заключение по делу Петра Григоренко — советского генерал-майора, ставшего диссидентом.

Экспертизой было установлено, что Григоренко является психически здоровым, применение к нему методов репрессивной психиатрии не имеет законных оснований.

В 1972 году советский суд приговорил Семена Глузмана к семи годам лагерей и еще трем годам ссылки. Даже в неволе он не прекратил научную и публицистическую работу. Тогда появилось его известное Пособие по психиатрии для инакомыслящих.

После окончания ссылки Глузман вернулся в Киев. Сначала он работал на одном из столичных заводов, а в 1983 году смог снова вернуться к медицинской практике.

Наряду с врачебной деятельностью он активно занимался наукой и общественной работой, публиковал материалы о злоупотреблениях в сфере психиатрии и регулярно участвовал в телевизионных программах.

Семен Глузман входил в состав экспертных групп при Верховном Совете СССР и Ассоциации психиатров Украины.

В 1990-х годах он возглавил проект Модель системы информирования и планирования для Украины и занимал должность исполнительного директора Украинско-американского бюро защиты прав человека.

Глузман неоднократно выступал в Конгрессе США в качестве эксперта по правам человека, руководил совместными украинско-американскими исследованиями, посвященными психическому здоровью детей и проблеме алкоголизма.

Также был среди соавторов закона Украины «О психиатрической помощи», принятого в 1998 году.

В 2008 году Семен Глузман получил Женевскую премию по правам человека в области психиатрии за мужество, принципиальность и преданность идеалам гуманизма.

