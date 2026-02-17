Під час масованої атаки Росії 17 лютого під ударом опинилися 12 областей України, є поранені, зокрема діти.

Про це Володимир Зеленський повідомив, коментуючи наслідки чергової масштабної атаки на Україну.

Зеленський про атаку на Україну 17 лютого: що відомо

За словами президента, російські війська здійснили комбінований удар, спеціально прорахований для максимального ураження української енергетики.

Для атаки ворог застосував майже 400 ударних дронів і 29 ракет різних типів, зокрема балістичних.

Значну кількість повітряних цілей під час нічної атаки українські сили ППО знищили, однак зафіксовано і влучання.

Унаслідок атаки пошкоджено понад десять житлових будинків та об’єкти залізничної інфраструктури.

В Одесі після ударів дронів десятки тисяч людей залишилися без тепло- та водопостачання. На місцях працюють рятувальні, аварійні та комунальні служби, тривають відновлювальні роботи.

Загалом під атакою перебували 12 регіонів країни. Відомо про дев’ятьох поранених, серед яких є діти.

Зеленський про реакцію партнерів

Президент наголосив, що партнери України мають реагувати на кожен удар Росії проти життя мирних людей.

За його словами, дипломатія може бути ефективною лише за умови справедливості та сили.

Зеленський зазначив, що тиск на РФ має включати посилення санкцій, безперервну підтримку української армії та зміцнення протиповітряної оборони, адже саме Москва продовжує масові атаки та штурми.

