Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає недоцільним проводити зустріч із прем’єр-міністром Роберт Фіцо в третій країні.

Зеленський виступив проти зустрічі з Фіцо в третій країні

На його думку питання нафтопроводу Дружба безпосередньо пов’язане з територією України.

Коментуючи можливий формат перемовин, глава держави нагадав, що вже запрошував Фіцо до України, і той погодився приїхати.

Водночас ідею зустрічі в іншій державі президент назвав неправильною.

– Що стосується прем’єр-міністра Фіцо, у нас була розмова з ним, ми домовилися на зустріч, я запросив його в Україну, він погодився приїхати в Україну, я не дуже зрозумів потім реакцію, що ми готові зустрітися в іншій країні, я думаю, що це неправильно. По-перше, прем’єр-міністр погодився в Україну, а по-друге, тут розмова, тут знаходиться нафтопровід, для чого нам їхати кудись, – сказав Зеленський.

Президент також наголосив на важливості прямого діалогу замість публічних дискусій.

– Треба не в соцмережах спілкуватись, а просто приїхати і мати результат від нашої зустрічі, – додав президент.

В Офісі президента зауважили, що Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і Премʼєр-міністром Фіцо.

Раніше Фіцо прийняв запрошення української сторони провести спільні переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.

Він доручив уряду та Міністерству закордонних справ і європейських справ Словаччини разом з українською стороною узгодити дату зустрічі, надавши перевагу її проведенню на території однієї з держав-членів ЄС, яку президент України активно відвідує.

