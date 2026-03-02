Встреча с Фицо должна состояться в Украине, а не в другой стране — Зеленский
- Зеленский заявил, что встречу с Фицо нецелесообразно проводить вне Украины.
- Президент подчеркнул, что вопрос нефтепровода Дружба напрямую связан с украинской территорией.
- Словацкая сторона предлагает формат переговоров в одной из стран ЕС.
Президент Владимир Зеленский заявил, что считает нецелесообразным проводить встречу с премьер-министром Роберт Фицо в третьей стране.
По его мнению, вопрос нефтепровода Дружба напрямую связан с территорией Украины.
Комментируя возможный формат переговоров, глава государства напомнил, что уже приглашал Фицо в Украину и тот согласился приехать.
В то же время, идею встречи в другом государстве президент назвал неправильной.
– Что касается премьер-министра Фицо, у нас был разговор с ним, мы договорились на встречу, я пригласил его в Украину, он согласился приехать в Украину, я не очень понял реакцию, что мы готовы встретиться в другой стране, я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился в Украине, а во-вторых, здесь разговор, здесь находится нефтепровод, для чего нам ехать куда-то, – сказал Зеленский.
Президент также отметил важность прямого диалога вместо публичных дискуссий.
– Надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и получить результат от нашей встречи, – добавил президент.
В Офисе президента отметили, что Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, как и было условлено в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Фицо.
Ранее Фицо принял приглашение украинской стороны провести совместные переговоры по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества.
Он поручил правительству и Министерству иностранных дел и европейских дел Словакии вместе с украинской стороной согласовать дату встречи, предпочтя ее проведение на территории одного из государств-членов ЕС, которую президент Украины активно посещает.