Президент Владимир Зеленский заявил, что считает нецелесообразным проводить встречу с премьер-министром Роберт Фицо в третьей стране.

По его мнению, вопрос нефтепровода Дружба напрямую связан с территорией Украины.

Комментируя возможный формат переговоров, глава государства напомнил, что уже приглашал Фицо в Украину и тот согласился приехать.

В то же время, идею встречи в другом государстве президент назвал неправильной.

– Что касается премьер-министра Фицо, у нас был разговор с ним, мы договорились на встречу, я пригласил его в Украину, он согласился приехать в Украину, я не очень понял реакцию, что мы готовы встретиться в другой стране, я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился в Украине, а во-вторых, здесь разговор, здесь находится нефтепровод, для чего нам ехать куда-то, – сказал Зеленский.

Президент также отметил важность прямого диалога вместо публичных дискуссий.

– Надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и получить результат от нашей встречи, – добавил президент.

В Офисе президента отметили, что Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, как и было условлено в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Фицо.

Ранее Фицо принял приглашение украинской стороны провести совместные переговоры по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества.

Он поручил правительству и Министерству иностранных дел и европейских дел Словакии вместе с украинской стороной согласовать дату встречи, предпочтя ее проведение на территории одного из государств-членов ЕС, которую президент Украины активно посещает.

