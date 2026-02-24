Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив про домовленість з Україною оцінити, скільки часу потрібно на відновлення транзиту нафти нафтопроводом Дружба.

Про це він сказав у Києві під час пресконференції спільно з президентом Володимиром Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Відновлення транзиту нафтопроводом Дружба

— Коли країна Євросоюзу має проблеми з третьою країною, вона звертається до ЄС, щоб там допомогли розв’язати цю проблему. Саме це ми зараз і робимо, — сказав Антоніу Кошта.

За його словами, є домовленість, що Україна найближчим часом оцінюватиме, скільки часу потрібно на відновлення транзиту нафти, сказав голова Євроради.

Водночас Антоніу Кошта наголосив, що існують альтернативні маршрути постачання нафти до Угорщини.

Також Кошта обурений заявами Угорщини про те, щоб заблокувати рішення Європейської Ради про кредит у €90 млрд для України.

— Рішення Європейської Ради може змінити лише Європейська Рада, — нагадав він.

Кошта закликав Угорщину виконати ухвалене рішення про кредит для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення про цей кредит у €90 млрд уже ухвалене і країни-члени Євросоюзу дали своє слово.

— Це слово неможливо порушити, тому ми забезпечимо цей кредит так чи інакше. У нас є різні способи, і ми ними скористаємося, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Будапешт уже блокував 90 млрд євро допомоги для України, пов’язуючи це питання з відновленням транзиту нафти через Дружбу.

Щодо нафтопроводу, то президентка Єврокомісії наголосила, що російські удари по Дружбі вплинули на енергетичну безпеку країн Європи.

Вона також подякувала голові уряду Хорватії Андрею Пленковичу за його рішення щодо постачання нафти Угорщині, Словаччині й Сербії через Адріатичний трубопровід.

— Одночасно ми просимо прискорити ремонт трубопроводу після російських ударів, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Відсутність постачання російської нафти через Дружбу після пошкодження нафтопроводу ударами РФ наприкінці січня змусила Словаччину й Угорщину оголосити надзвичайну ситуацію у нафтовій галузі, а також призвела до напруження у відносинах Будапешта й Братислави з Україною.

Джерело : Офіс президента

