Ощадбанк заявляє про викрадення 5 березня своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей в Угорщині.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ощадбанку.

Затримання машин Ощадбанку в Угорщині

Повідомляється, що 5 березня в Угорщині безпідставно затримали дві автівки інкасаторської служби Ощадбанку, в яких перебувало сім співробітників бригади інкасації.

Зараз дивляться

Інкасаторські машини здійснювали регулярне перевезення валюти та банківських металів між Райффайзен Банком Австрії та Ощадбанком України. Вантаж було оформлено згідно з міжнародними правилами та чинними Європейськими митними процедурами.

Відповідно до даних GPS-сигналу, затримані автомобілі Ощадбанку перебувають у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини, йдеться у повідомленні.

Місце перебування автомобілів підтвердили посольство України в Угорщині та Міністерство закордонних справ України. Де самі інкасатори, наразі не відомо.

В автівках Ощадбанку було $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота.

— Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України, — йдеться у повідомленні банку.

Реакція МЗС України

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, в Угорщині незаконно затримали сімох громадян України. Причини дій угорських правоохоронців досі не відомі, з затриманими немає можливості зв’язатися.

— Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла в заручники і вкрала гроші. Якщо це та “сила”, про яку сьогодні заявив пан Орбан (прем’єр країни, — Ред.), то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет, — сказав Андрій Сибіга.

Україна надіслала офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також МЗС звернеться до Європейського Союзу, щоб там надали чітку кваліфікацію дій Угорщини.

Як повідомляє видання Європейська правда із посиланням на власні джерела, Угорщина тримає захоплені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру.

Це підконтрольна угорському МВС силова структура. Раніше центр вже залучали для антиукраїнських урядових акцій, наприклад у випадку із затриманням та видворенням українського колишнього дипломата.

Реакція НБУ

У Національному банку України також наголосили, що вантаж інкасаторських машин Ощадбанку був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень.

НБУ вимагає від влади Угорщини негайного звільнення українців та офіційного пояснення причин їхнього затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та вантажу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.